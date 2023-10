Toruń. Akcja Wyprowadź Psa i Zielony Kiermasz z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Galeria

Wyprowadź PSA, czyli niedzielna rozrywka z najlepszym przyjacielem człowieka

Czy jesteś miłośnikiem psów? Jeśli tak, to sprawdź akcję "Wyprowadź PSA!". Oto szansa na spędzenie tego wyjątkowego dnia w towarzystwie swojego pupila. Spacery, zabawy i miłe chwile spędzone na świeżym powietrzu to idealny sposób na okazanie miłości i troski swoim psiakom. To także znakomita okazja, by spotkać innych pasjonatów zwierząt. Tak na 17. już akcji Wyprowadź PSA w toruńskim schronisku dla zwierząt.