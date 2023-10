Toruń. Cukiernicza ofensywa na Jarze. Piekuś, Lenkiewicz, Wiślańska... Słodka walka o klienta ruszyła!

Cukiernie na Jarze. Już działa "Piekuś", a "Lenkiewicz" i "Wiślańska" zapowiadają otwarcie

Nowy lokal "Lenkiewicza" będzie podobny do tego, który działa przy ul. Barwnej w Toruniu. - A więc duży i przeznaczony dla całych rodzin. Kawiarnia ma 170 metrów kwadratowych powierzchni. Miejsce przy stolikach znajdzie 50 osób. Będzie też specjalny kącik i mini plac zabaw dla dzieci. Latem natomiast będzie ogródek. Chcemy, by ten lokal stał się nie tylko miejscem, w którym goście znajdą lubiane przez siebie słodkości, ale i po prostu będą się dobrze czuli, mile spędzą czas -podkreśla Lenkiewicz.

"Wiślańska" to kolejna cukiernia, która otworzy się na Jarze. O swoim planie informuje już z witryny nowego lokalu - mieści się w budynku u zbiegu ulic Strobanda i Watzenrodego. Przypomnijmy, że ta marka to również, podobnie jak "Piekuś", połączenie cukierni z piekarnią. W Toruniu ma już swoich oddanych fanów, a jej punkty działają przy ul. Konstytucji 3-go Maja, Wojska Polskiego, Mickiewicza i Legionów.

Michał Lenkiewicz: "Do konkurencji przywykliśmy. Na Jarze zyskają klienci"

Jak zatem widać, na Jarze zaczyna się słodka walka o klienta. - Nasza firma jest do tego przyzwyczajona. Silna konkurencja jest chociażby na starówce w Toruniu. Przywykliśmy do niej - mówi Michał Lenkiewicz. - Poza tym każdy lokal ma swoją specyfikę. "Piekuś" i "Wiślańska" to cukiernie z piekarniami. My natomiast jesteśmy połączeniem lodziarni z cukiernią.

W ocenie toruńskiego przedsiębiorcy dla każdego jest miejsce na rynku. Kto odniesie największy sukces na Jarze? Czas pokaże. -Generalnie, na konkurencji zawsze zyskują klienci - podkreśla Michał Lenkiewicz.