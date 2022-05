Toruń. Czy odkrycie archeologiczne na budowie Teatru Muzycznego spowoduje opóźnienie prac?

O tym, że okolice Woli Zamkowej i ul. Świętego Jakuba, chociaż dziś są ciche i położone nieco na uboczu, przeszłość mają burzliwą i ciekawą, pisaliśmy wiele razy. Ta przeszłość zresztą sama o sobie przypomina. Ostatnio dała o sobie znać pod Grunwaldem, czyli na budowie toruńskiego Teatru Muzycznego.

"Archeolog prowadząca badania na terenie dawnego kinoteatru Grunwald w Toruniu, adaptowanego na siedzibę Teatru Muzycznego, poinformowała Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odkryciu fragmentu świetnie zachowanego średniowiecznego muru zewnętrznego fosy nowomiejskiej - poinformował wojewódzki konserwator zabytków na facebokkowej stronie WUOZ. - Obecnie trwają prace mające na celu odsłonięcie i zadokumentowanie niezwykle cennych reliktów architektury, pozwolą one na podjęcie decyzji co do dalszych losów zabytku. Toruńskie służby konserwatorskie już podjęły decyzję, że odkryty fragment muru będzie musiał być zachowany i wkomponowany w projektowaną przestrzeń Teatru Muzycznego".