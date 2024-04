Toruń powalczy z meszkami i komarami. Ogłosił przetarg na wykonanie oprysków

- To nasza standardowa procedura, powtarzamy ją co roku - twierdzi Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii. - Po konsultacji z inspektorem wskażemy wykonawcy miejsca, gdzie owadów jest najwięcej. Mamy dość mokry początek roku, więc spodziewamy się, że tych meszek i komarów będzie sporo. Termin składania ofert mija 29 kwietnia, sądzę, że umowę podpiszemy na początku maja. Opryski rozpoczną się niezwłocznie. W umowie zastrzeżemy sobie to, że jeśli populacja tych owadów nie spadnie o co najmniej 60 procent, określone zabiegi zostaną powtórzone. Termin zakończenia zadania określiliśmy na 30 sierpnia.