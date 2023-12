Toruń. Desant Świętych Mikołajów pod choinką "Nowości". Tak bywało! Pamiętacie?

Choinka "Nowości" pojawia się w centralnym punkcie toruńskiej starówki od ponad 30 lat. Trzymając się świątecznego drzewka zapraszamy Państwa na małą wycieczkę w przeszłość. Do czasów, kiedy Dwór Artusa skrywały rusztowania, przy Rynku Staromiejskim nadal straszyły ruiny PDT-u, a na rogu ul. Żeglarskiej można było jeszcze zajrzeć do Orbisu. Czytaj także: Toruń w latach 70. [ARCHIWALNE FOTOGRAFIE]W pierwszej połowie lat 90., bo tam właśnie Państwa zabieramy korzystając z zasobów naszego archiwum fotograficznego, pod choinką "Nowości" roiło się od Mikołajów. Mikołaje zjeżdżały na linach z Ratusza Staromiejskiego, przygrywały u jego stóp na instrumentach dętych. Z Rynku wystartował również wtedy specjalny balon "Nowości" z listami do Świętego Mikołaja.Polecamy także: Prosty sposób na domowe pierniki

Alicja Piotrowska