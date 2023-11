Toruń. Dramat na przejściu dla pieszych przy ul. św. Józefa. Jak zginął pan Jacek?

Pan Jacek przekraczał ulicę św. Józefa prawidłowo - był już na przejściu dla pieszych, gdy potrącił go volkswagen. 60-letni pieszy zmarł krótko po przewiezieniu go do szpitala na Bielanach.

Zobacz wideo: Tak pracują ratownicy w lotniczym pogotowiu w Bydgoszczy

Dwaj mężczyźni w podobnym wieku: kierowca i pieszy

To była środa, 22 listopada. Godzina? Jak podaje prokurator Andrzej Kukawski - dokładnie 12.28. Pogoda i widoczność? Wyjątkowo dobre. Było mroźnie, ale wyjątkowo słonecznie, bezwietrznie, sucho. - Wcale nierzadko bywa, że właśnie przy takiej dobrej pogodzie kierowcy mocniej wciskają gaz - zaznacza jednak prokurator. Do tragedii do szło na przejściu dla pieszych przy ul. św. Józefa, przed sklepem Lidl - w pobliżu ze skrzyżowaniem tej ulicy z Szosą Chełmińską. Nie ma tutaj sygnalizacji świetlnej. Ruch na ogół jest w tej okolicy duży: i kierowców, i pieszych, i rowerzystów. Właśnie tutaj dramatycznie splotły się losy dwóch mężczyzn w podobnym wieku.

60-letni pan Jacek K. prawidłowo przekraczał ulicę. Był już na pasach, kiedy potrącił go samochód marki volkswagen. Za jego kierownicą siedział 65-letni Krzysztof S. Wiadomo, że był trzeźwy.

Uderzenie samochodu skończyło się dla pieszego tragicznie. Pana Jacka przetransportowano do Wojewódzkiego Szpital Zespolonego na toruńskich bielanach, ale mimo starań medyków życia nie udało mu się uratować. Zmarł. -Bezpośrednia przyczyna zgonu znana będzie po wykonaniu sekcji zwłok, którą zaplanowano na 24 listopada. Po niej wypowie się biegły- przekazuje "Nowościom" prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik toruńskiej prokuratury.

Czy kierowca jechał za szybko? Rozpoczęło się śledztwo pod nadzorem prokuratury

Jak przekazuje rzecznik, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód wszczęte zostało po tragedii postępowanie w kierunku artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego. Ten, przypomnijmy, przewiduje, że: "Kto, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

To oczywiste, że żadne kierowca siadając za kółkiem nie wyjeżdża na drogę ze złymi zamiarami wobec pieszych. Jasnym jednak i to, że w świetle prawa każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych. Czy 65-letni kierowca volkswagena taką ostrożność zachował? Z jaką prędkością jechał? W jakiej kondycji psycho-fizycznej był krytycznego dnia? W jakim stanie technicznym był jego samochód? Na te i kolejne pytania odpowiedzi będą szukali teraz policjanci i prokuratura. Obecnie za szybko jest, by przesądzać cokolwiek. W śledztwie wypowiedzieć będzie się musiał zapewne biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych.

Smutne statystyki policji: piesi wciąż giną. Od września co roku więcej takich wypadków!

Co roku od września rośnie liczba wypadków z udziałem pieszych. Ten niebezpieczny dla tzw. niechronionych użytkowników ruchu okres trwa w Polsce aż do stycznia. Co jasne, związany jest z aurą i warunkami na drodze.

W ub.r najwięcej osób odniosło obrażenia w grudniu, a w styczniu odnotowano najwyższą liczbę przypadków śmiertelnych. Z analiz wynika, że w piątki oraz w godzinach od 16.00 do 19.00 należy zachować szczególną ostrożność. Główną przyczyną potrąceń jest nieustąpienie pierwszeństwa na przejściach dla pieszych (64 procent). Wypadki z udziałem pieszych to w większości zdarzenia zakwalifikowane jako „najechanie na pieszego”, ale występują także inne, np. będące wynikiem zderzenia pojazdów. W 2022 roku typowych potrąceń pieszych zanotowano 4 609. W ich wyniku 453 osoby zginęły, a 4 447 zostało rannych. Piesi – ofiary wypadków drogowych to w Polsce w większości osoby powyżej 60 roku życia. Całościowo w Unii Europejskiej wygląda to podobnie, jest to grupa osób w wieku 65 plus - podaje portal Motofakty.pl.

WAŻNE. Wypadki z udziałem pieszych w 2023 roku - podobne liczby jak rok wcześniej

Według danych Komendy Głównej Policji w pierwszym półroczu 2023 roku zanotowano zbliżoną do danych ubiegłorocznych liczbę wypadków z udziałem pieszych – 2231 (2238 w 2022 roku), z których najwięcej miało miejsce na przejściach dla pieszych – 1177 (1151 w 2022 roku).