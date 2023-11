Toruń. Policja wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia na Szosie Chełmińskiej

- 60-letni pieszy został przetransportowany do szpitala, gdzie po krótkim czasie zmarł - przekazuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Jak ustalili funkcjonariusze, 65-letni kierowca samochodu był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności tego wypadku, będą przedmiotem prowadzonego śledztwa.

Do zdarzenia doszło krótko przed godziną 12:30 na oznakowanym przejściu dla pieszych. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący osobowym volkswagenem potrącił 60-letniego mężczyznę, przechodzącego przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

Policja śledztwo prowadzi pod nadzorem prokuratury. Jednocześnie apeluje do kierowców o zwiększoną ostrożność na drogach. - Opady deszczu, mgła, wcześnie zapadający zmrok znacznie ograniczają widoczność. Dodatkowo mokra i śliska nawierzchnia, czy też leżące na drodze liście powodują, że droga hamowania się wydłuża. Apelujemy do kierowców, by w okresie jesienno-zimowym zdecydowanie zwiększyli ostrożność w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych - dodaje asp. Dominika Bocian.