Toruń. Dwie kolizje w rejonie dworca Toruń-Wschód. Są utrudnienia w ruchu tramwajów

W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Na miejscu, oprócz policji i pogotowia, pracują strażacy. W rejonie dworca Toruń-Wschód tworzą się korki. Z utrudnieniami muszą liczyć się także pasażerowie komunikacji miejskiej z powodu kolizji na ul. Wschodniej.

- Tramwaje linii nr 2 od strony Motoareny kursują tylko do ul. Odrodzenia, zaś tramwaje linii nr 4 z Uniwersytetu do Odrodzenia. Tramwaje jadące od Elany w stronę centrum kursują wyłącznie na trasie Elana-Wschodnia. Z Al. Solidarności do Elany uruchomiono komunikację zastępczą – autobus 529 - przekazuje Magdalena Kujawa z toruńskiego MZK.