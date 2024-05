Zaglądamy na podwórko na Podgórzu w Toruniu. Co się tu zmieniło dzięki miejskiej dotacji?

Wsparcie z programu "Moje podwórko" właściciele nieruchomości przy ulicy Inowrocławskiej 26 otrzymali w roku 2020 i 2021. Co konkretnie się tu zmieniło? Opowiada o tym Dorota Ługiewicz, współwłaścicielka nieruchomości. To ona i jej mąż Piotr byli inicjatorami przebudowy podwórka.

Dom i podwórko z ulicy Inowrocławskiej: początki sięgają przedwojnia

- Ten dom postawili moi dziadkowie pod koniec lat trzydziestych - wyjaśnia pani Dorota. - Dziadek był kolejarzem, maszynistą. Postawili z babcią dom, by w nim mieszkać i na emeryturze spokojnie żyć. Nic z tych planów nie wyszło, bo niedługo potem wybuchła wojna, a po niej nastała komuna. Pojawili się lokatorzy z kwaterunku. Po wojnie dziadkowie nadal byli właścicielami nieruchomości, ale nawet do ich mieszkania został dokwaterowany sublokator.

- Lata temu, gdy wylewany był asfalt na ulicy Inowrocławskiej, dziadkowie dogadali się z wykonawcami tych robót, by weszli z nim trochę na podwórko i tak się stało - opowiada pani Dorota. - Od dawna marzyły nam się zmiany na podwórku. O tym, że można zdobyć wsparcie miasta na jego przebudowę, dowiedziałam się z radia. Akurat mówiono, że miejski program "Moje podwórko" został rozszerzony o Podgórz. Postanowiliśmy z mężem skorzystać z tej okazji. Dwie zimy spędziliśmy na przygotowaniu projektu zmian. Powstało wiele rysunków. Inspiracji szukaliśmy też w specjalistycznych czasopismach. W końcu nasz autorski projekt był gotowy i złożyliśmy wniosek do Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

Podwórko przy Inowrocławskiej w Toruniu: nowa nawierzchnia i inne zmiany

Jakie zmiany państwo Ługiewiczowie wprowadzili na podwórku przy Inowrocławskiej 26? Od strony tej ulicy postawiony został płot. Wygrodzono też miejsce na śmietniki. Od Inowrocławskiej, przed domem, urządzona została rabata z różnymi roślinami. Posadzono je też wzdłuż zachodniej ściany domu. Przebudowana została weranda, przez którą wchodzi się do budynku.

- Z altany, którą zbudowaliśmy, korzystają latem nasi lokatorzy, urządzając tu spotkania. Gdyby nie wsparcie z programu "Moje podwórko" nie przeprowadzilibyśmy tych wszystkich zmian. Po prostu nie byłoby nas na nie stać. Dom nie przynosi dochodu takiego, byśmy mogli go przeznaczyć na przebudowę podwórka. Cały czas inwestujemy zresztą w remonty wewnątrz domu. Wyremontowana została klatka schodowa, są nowe instalacje gazowa, wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Trzeba się było nimi zająć, bo od wojny w zasadzie nic w tym budynku nie było robione. Oczywiście przydałaby mu się nowa elewacja. Weranda, która została odnowiona przy okazji przebudowy podwórka, to wstęp do takich robót. Na razie nas na nie nie stać. Nie damy też rady spełnić warunków w miejskich programach, z których można uzyskać wsparcie na remonty budynków. Na razie odnawiamy więc nasz dom krok po kroku, kiedyś przyjdzie czas na nową elewację.