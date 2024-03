Toruń. Dzieci na Jarze nie brakuje. Gorzej z miejscami dla nich w przedszkolu

Jak dotąd wybudowano takie jedno - nr 18 przy ulicy Grasera. A potrzeby są dużo większe.

- Mam dziecko, które od września może iść do grupy trzylatków - napisał do nas jeden z rodziców. - Przeprowadziliśmy się na Jar i żyliśmy z żoną w jakiejś "bańce", że jest na osiedlu nowe przedszkole i że będziemy mogli praktycznie po sąsiedzku do niego zaprowadzać swoje dziecko. Super sprawa. Tylko ta bańka pękła w momencie gdy zanieśliśmy wniosek do sekretariatu przedszkola. Okazało się, że tylko przez pierwsze dni naboru wpłynęło 150 wniosków, a miejsc jest około 50. Dodatkowo okazało się, że jak mamy "standardowe punkty", czyli jedno dziecko i oboje rodziców pracuje, to szanse na dostanie się do przedszkola są praktycznie zerowe. Jestem w szoku, jak władze miasta mogły to wszystko zaplanować tak bezmyślnie. Budować ogromne osiedle, gdzie sprowadza się mnóstwo młodych rodzin, budować nowe przedszkole i nie przewidzieć tego że zapotrzebowanie będzie trzykrotnie większe! Co to jest 50 miejsc, na takie osiedle. Domyślam się, że prezydent miasta zacznie się tłumaczyć, że zapewnia każdemu dziecku miejsce w przedszkolu na terenie miasta. Tylko komu będzie pasowało przed pracą wozić autobusami dziecko na drugi koniec miasta? Oczywiście mamy jeszcze przedszkole na Wrzosach, ale tam sytuacja również nie jest optymistyczna, ponieważ to jest często przedszkole drugiego wyboru przez rodziców z Jaru.