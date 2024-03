Toruń. Zaginiony Kamil Galczak. Policja pokazuje monitoring! To ostatni ślad... Może ktoś coś skojarzy oglądając nagranie z kamery?

Policja pokazuje nagranie z kamery. Może ktoś coś skojarzy?

- Policjanci z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście analizują każdy trop, który może przyczynić się do odnalezienia mężczyzny. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zaginiony, po wyjściu z domu, udał się w kierunku skrzyżowania ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Toruniu. Trasę marszu zarejestrowała jedna z kamer monitoringu - przekazuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Komendy miejskiej Policji w Toruniu.

W sobotę rano (02.03) dwóch młodych mężczyzn dokonało rozboju na starówce w Toruniu - podała policja. Usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Jak się bronią? Tym, że ruszyli na pomoc koleżance, którą…

Mundurowi zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc w tej sprawie. - Jeżeli posiadasz informacje na temat zaginionego lub jego aktualnego miejsca pobytu prosimy o zgłoszenie się do Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście. Skontaktować się można także telefonicznie pod numerem tel. 47 754 24 52, e-mail: [email protected] , bądź numer alarmowy 112 - apelują funkcjonariusze.

Matka Kamila: "Powiedział, że tylko idzie do sklepu po starter do telefonu..."

- W niedzielę, 4 lutego, przed godziną 21.00 wieczorem syn wyszedł z domu przy ul. Batorego do sklepu. I już nie wrócił - mówi nam pani Bożena, matka zaginionego mężczyzny. - Powiedział mi, że idzie tylko "Żabki" (tej przy ul. Kościuszki, na przeciwko kościoła) kupić starter do telefonu. Ale komórki ze sobą nie wziął. Na pewno jednak zabrał ze sobą dokumenty, w tym dowód osobisty. To widziałam.