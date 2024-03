Toruń. Elegancja wafla "Teatralnego" to jego dzieło! Edward Saliński świętuje 50-lecie twórczości

Nie każdy wie, że to właśnie dzięki Edwardowi Salińskiemu flagowa słodycz związana z Toruniem kusi nie tylko smakiem, ale i wyglądem. Eleganckie i rozpoznawalne w całym kraju opakowanie wafla "Teatralnego" to właśnie jego zasługa - jest autorem projektu.

To ciekawostka, która być może zachęci do odwiedzenia Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu tych, którzy rzadko tutaj bywają. Tym razem jest okazja do spotkania z artystą, którego twórczość przez pół wieku biegnie dwoma - zdawałoby się przeciwstawnymi - nurtami. Z jednej strony uprawia grafikę artystyczną, z drugiej zaś - projektowanie graficzne, bliższe sztuce użytkowej.

Od 23 lutego w Galerii Wozownia oglądać można wystawę "Aero". To jedna z kilku ekspozycji zaplanowanych na lata 2024-2025, za sprawą których Edward Staliński przypomnieć chce swoją aktywność z okazji 50-lecia pracy twórczej.