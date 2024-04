Toruń. Gastronomia w potrzebie! Mnóstwo ofert pracy. Kto szuka i ile płaci? Oto konkrety w kwietniu

A ogródki letnie na starówce w Toruniu już stoją! Pierwsze przeżywały oblężenie w wielkanocny weekend. Aura sprzyja, więc gastronomia szybciej w tym roku się rozkręca i potrzebuje rąk do pracy.

Wyjątkowo ciepły początek wiosny sprawił, że na starówce w Toruniu już sprzedawane są lody i rozstawiają się pierwsze ogródki. Takiego wysypu ofert pracy w gastronomii o tej porze dawno nie było. Kto konkretnie szuka pracowników i jakie wynagrodzenie oferuje? Pracowników szukają teraz intensywnie zarówno tak znane i markowe lokale jak kawiarnia Lenkiewicz czy cukiernia Sowa, ale i hotele, puby, mniejsze i większe restauracje. Rąk do pracy potrzebują także sieciówki takie jak Mc Donald's czy KFC. Czego oczekują od kandydatów? Jakie wynagrodzenia oferują? sprawdziliśmy. Oto szczegóły.

"Cybermachina" ma pracę dla graczo-barmanki

"Cybermachina" to jedyny w Toruniu pub dla graczy planszówek. Oferuje im nie tylko rozrywkę, ale i piwo (wszak to pub) oraz przekąski. Lokal działa na starówce, przy ul. Łaziennej 13. Ten pub ogłasza, że poszukuje do pracy graczo-barmanki. Cóż to za stanowisko pracy? Jak nazwa wskazuje, łączyć trzeba na nim obowiązki barmana z grą. Pracodawca oczekuje statusu ucznia lub studenta i gotowości do pracy 3-4 dni w tygodniu. Także w weekendy, ale nie wszystkie.

A co oferuje? "Jasny system wynagrodzenia: podstawa oraz premie od obrotu po trzech miesiącach pracy. Do tego stały rabat na barze" - podaje w ogłoszeniu. Stawka podstawowa to 27,70 zł brutto za godzinę. Aplikować można np. przez portal OLX (identycznie zresztą jak w kolejnych opisywanych przypadkach).

Bariści i kelnerzy pilnie poszukiwania. Stawki różne

Kawiarnia "Znaki" przy ul. Wały gen. Sikorskiego poszukuje baristy. Gotowa jest kandydata przeszkolić. Oferuje 28,70 zł brutto za godzinę i system rabatowy dla pracowników.

Do 35 zł brutto za godzinę feruje restauracja "Grande. Pizza & Basta" na starówce. Poszukuje kelnerów i barmanów. Doświadczenia nie wymaga, choć jest ono mile widziane. Jak większość pracodawców w gastronomii, oczekuje, że na takie stanowiska zgłoszą się studenci lub uczniowie.

Do 30 zł brutto za godzinę gotowa jest płacić Restauracja Pałac Widokowy, działająca przy ul. Majdany 1. Ten lokal szuka kelnerek lub kelnerów oraz pracowników do obsługi imprez okolicznościowych.

4.500 do 6.000 zł brutto - tyle z kolei gotowa jest płacić kelnerowi restauracja "Nova Sushi" na starówce. Wśród zadań takiego pracownika będą: obsługa gości, przyjmowanie zamówień telefonicznych, pakowanie zamówień na wynos oraz dbanie o czystość w restauracji. 28,10 zł brutto za godzinę - taka stawkę oferuje lodziarnia "Pod Zegarem" na toruńskiej starówce. "Doświadczenie przy pracy z automatami lodowymi mile widziane, ale nie wymagane" - podaje pracodawca w ogłoszeniu.

Najsłodsze marki w Toruniu, czyli Lenkiewicz i Sowa, też szukają do pracy

Pracowników potrzebują też słodkie i bardzo znane w Toruniu. "Kawiarnia Lenkiewicz" ogłasza, że zatrudni miłe i chętne do pracy osoby na stałe. "Szukasz pracy dorywczej, elastycznej, chcesz być baristą a może kelnerem/kelnerką? Jeśli jesteś zainteresowany, planujesz pracować w miłej atmosferze, to zgłoś się do nas!' - zachęca. Ale wynagrodzenia w anonsie nie zdradza.

"Cukiernia Sowa" na starówce natomiast zachęca do pracy tak: "Jeśli szukasz stabilnego zatrudnienia w pełnym wymiarze na dłużej lub sezonowo na kilka letnich miesięcy, a do tego lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu jako kelner/barman. Do Twoich obowiązków należeć będzie obsługa klienta, przygotowywanie napojów i ich serwowanie, zbieranie i wydawanie zamówień, a także dbanie o porządek w miejscu pracy". Ten lokal jednak także nie zdradza, ile płaci. Zapewnia jednak, że to stawka podstawowa plus premia, a stali pracownicy liczyć mogą na pakiet socjalny, medyczny, ubezpieczeniowy oraz wyjazdy integracyjne.

Ile płacą restauracje? Sieciówki nie muszą być gorsze niż inne lokale

KFC poszukuje w Toruniu pracowników na różne stanowiska. Podstawowa stawka godzinowa tutaj to 27-28 zł brutto. Ta sieć restauracji oferuje też: posiłki pracownicze, premie za osiągane wyniki, 20 proc. stawki więcej za pracę w godzinach nocnych oraz premie za polecenie znajomych do pracy.

Rąk do pracy potrzebuje też teraz Mc Donald's w Toruniu. Stawka podstawowa za godzinę pracy wynosi tutaj 25,25 zł brutto. Gwarantuje też jednak przepisowo wyższe wynagrodzenie za pracę w nocy, elastyczny grafik i możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, zniżki produkty sieci we wszystkich restauracji w Polsce, rabaty na posiłki w czasie pracy, prywatną opiekę medyczna i ubezpieczenia na życie oraz możliwość nabycia kart sportowych np. Multisport.

