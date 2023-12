Toruń. Gdzie po pomoc w święta, gdy choroba atakuje? Ważne adresy Katarzyna Kucharczyk

Zdjęcie poglądowe Pexels

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia wypadają w niedzielę, poniedziałek oraz wtorek. Nie będą wówczas funkcjonować przychodnie lekarskie, przez co udanie się do lekarza rodzinnego będzie niemożliwe. W tych dniach jednak po pomoc można udać się do punktów, które świadczą nocną i świąteczną opiekę medyczną. Gdzie je znajdziemy w Toruniu?