Toruń. Jedna biblioteka zamiast dwóch. Czytelnik pisze o "dyskryminacji i utrudnieniu"

Do naszej redakcji nadszedł list od pana Kazimierza, przedstawiającego się jako osoba od ponad 30 lat korzystająca z zasobów bibliotek. Stały gość toruńskich placówek twierdzy, że decyzja o fuzji filii nr 2 i nr 5 Książnicy Kopernikańskiej jest decyzją bardzo złą. Czytelnik, piszący zarówno w imieniu swoim, jak i swoich znajomych, uważa, że dotychczasowe adresy były znacznie łatwiej dostępne, szczególnie dla osób starszych, czego nie można powiedzieć o nowej lokalizacji połączonych bibliotek.

- Uważam zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy, że decyzja jest skandaliczna. Biblioteka przy ulicy Kościuszki znajdowała się w idealnym miejscu. Osoby z ulic Bażyńskich, Łąkowej, początku Kościuszki, Staszica, Grudziądzkiej miały do niej swobodny dostęp, to samo tyczy się biblioteki przy Lubickiej i osób z Gołębiej, Studziennej, Puławskiego, Antczaka. Teraz te osoby zostały pozbawione kontaktu z książką. Nie rozumiem idei likwidacji tych bibliotek i połączenia ich w trudne do znalezienia jedno ciało znajdujące się w terenie, który jest bardzo słabo skomunikowany. Na rzecz suchej korporacyjnej przestrzeni zlikwidowano nam biblioteki i miejsca spotkań, w których czuliśmy się jak w domu. Były to miejsca pełne ciepła, domowej atmosfery. Próbowałem dopytać się w bibliotekach, skąd taka decyzja. Otrzymałem odpowiedź, że dyrekcja stawia na nowoczesność i młodość. Wniosek z tego taki, że my, ludzie na emeryturze lub krótko przed, mamy siedzieć w swoich domach w ciepłych papciach. Jesteśmy przeżytkami. Tylko młodzi mają prawo korzystać z biblioteki. To jest jawna dyskryminacja i utrudnienia w dostępie do książek - napisał pan Kazimierz w liście przesłanym do redakcji.