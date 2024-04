W środę ruszył Ogólnopolski Festiwal Premier i Debiutów Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze

[polecany]26220697[/polecany]

– Rozwiązania zagadek kryminalnych znajdujemy na ostatnich stronach książek. Również zwycięzcę tegorocznego Gwiazdozbioru Kryminalnego poznamy pod koniec festiwalu – wydarzenia, które na stałe już wpisało się w kalendarzu kulturalnym naszego województwa. Dziękuję uczestnikom konkursu i zachęcam do skorzystania z bogatego programu Festiwalu Premier i Debiutów – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

- Bardzo nas cieszy to, że Festiwal odkrywa i kreuje gwiazdy polskiego kryminału - kariery pisarskie dwojga pierwszych laureatów Nagrody Literackiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Kryminalny Debiut Roku - Grzegorza Dziedzica i Julii Łapińskiej - rozwijają się znakomicie. Zarówno pan Dziedzic, jak i pani Łapińska zostali w tym roku nominowani do Nagrody Wielkiego Kalibru. Jesteśmy pewni, że przed kolejnym laureatem Nagrody Kryminalny Debiut Roku również otworzymy drzwi do literackiej kariery - dodała Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.