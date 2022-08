Toruń. Katechetka pobita przez ucznia na lekcji! Skręcony bark i szpital psychiatryczny. Jest wyrok sądu ws. odszkodowania Małgorzata Oberlan

Nauczycielka religii została pobita przez ucznia podczas lekcji w szkole podstawowej. Przypłaciła to nie tylko skręconym barkiem, ale i problemami ze zdrowiem. Trafiła do szpitala psychiatrycznego. Nie jest w stanie wrócić do zawodu. O odszkodowanie musiała walczyć w sądzie.