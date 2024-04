Toruń. W sztok pijany pojechał na pocztę! Tłumaczył, że to... przez żałobę po babci i wujku

Pijany jak bela pojechał na pocztę. Ujął go czujny torunianin i wezwał policję

Toruń, 8 sierpnia 2022 roku, między godziną 11.00 a 12.00 - wtedy doszło do tych bulwersujących wydarzeń. W sztok pijany pan M.G wsiadł do auta i pojechał na pocztę. Stanu, w jakim się znajdował, nie był w żadnym wypadku ukryć.

Pijany torunian wzbudził zrozumiale zainteresowanie postronnych osób o oburzenie. Jak odnotowano w aktach sprawy, doszło do jego obywatelskiego zatrzymania. Głównym bohaterem tego był pan B.J. To on przytrzymał kierowcę i wezwał policję. Tak wobec niego, jak i wobec policjanta nietrzeźwy kierowca "prezentował postawę agresywną".

Badanie alkomatem potwierdziło, że jest silnie upojony. Trzykrotnie "dmuchał" i trzykrotnie były to wyniki w okolicach 3 promili! Pierwsze badanie wręcz dało wynik przekraczający 3,2 promila alkoholu.