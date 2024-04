Brutalny sutener Piotr D. z Torunia apeluje! Sąd: zmuszał kobiety do prostytucji. Szantaże, groźby... Odbędzie za to karę?

Skazany na więzienie, ale nieprawomocnie. Zbyt chory, by uczestniczyć w apelacji

Mężczyzna został uznany za winnego sutenerstwa, zmuszania kobiet przemocą do prostytucji, czerpania korzyści z cudzego nierządu oraz rozboju. Skazano go na 5 lat bezwzględnego więzienia. Stało się to dokładnie 18 stycznia 2021 roku.

Prokuratura: to brutalny sutener, który zmuszał kobiety w Toruniu do prostytucji

Swoim ofiarom Piotr D. miał też grozić pocięciem twarzy, oblaniem kwasem, skrzywdzeniem członków rodziny (w jednym przypadku - dwuletniego synka prostytutki). Jedną z młodych miał zwerbować do seksbiznesu podstępem, twierdząc, że będzie opiekunką seniorów. Potem miał ją zmuszać, by się prostytuowała.

Piotr D. w Toruniu zrzucał winę na sąsiadkę Dorotę

Piotr D. twierdził, że nigdy nie miał niczego wspólnego z prostytucja do chwili, gdy nie poznał bliżej swojej sąsiadki z bloku na Osiedlu Tysiąclecia. To Dorota, była prostytutka, miała zaproponować mu pomoc w jej powrocie do seksbiznesu. „W rzeczywistości wszystkim zarządzała Dorota”, „Z Dorotą rozliczałem się pół na pół. Opłacałem mieszkanie i rachunki. To, co zostawało, dzieliłam na pół. I to dopiero był mój zysk”, „Czasami odwoziłem te kobiety do Inowrocławia i przywoziłem je. Robiłem to na ich prośbę. Zrzucały się na paliwo” - takie słowa z jego ust padły w śledztwie.

Piotr D. zaprzeczył jednak, by którąkolwiek z czterech kobiet, o których mowa w akcie oskarżenia, zmuszał do prostytucji czy zastraszał. Wyparł się szantażowania ich seks-zdjęciami, grożenia skrzywdzeniem członków rodziny czy uszkodzeniem twarzy. Zaprzeczył także, by dokonał rozboju z użyciem noża, za co też odpowiadał w tym procesie.