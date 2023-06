Toruń. Manifestowali po wysadzeniu tamy pod Chersoniem: "Nie możemy o tym nie mówić"

Podczas manifestacji wybrzmiał hymn Ukrainy i inne ukraińskie pieśni. Protestujący symbolicznie oblali się wodą.

- Chcieliśmy tym zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Ukrainie. Chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że Rosja jest krajem terrorystycznym. Są tutaj z nami dziewczyny z Chersonia i okolic, których rodzice są w miastach, które za chwilę mogą być pod wodą. Wszyscy jesteśmy przerażeni, nikt się nie spodziewał tego, co się dzisiaj stało - dodaje Anastasia Tereszczenko.