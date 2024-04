Toruń. Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych zaprasza seniorów na majową potańcówkę

Majowa potańcówka dla seniorów

Miejsce dedykowane seniorom

W Międzypokoleniowej Kawiarence bariery nie istnieją. Mieści się ona przy ul. Kościuszki 23/1. Swoje drzwi dla odwiedzających otwiera w każdy czwartek i piątek o godz. 14.00 i czeka na nich przez kolejne trzy godziny. I choć jest to miejsce dedykowane głównie seniorom, każdy może je odwiedzić, by porozmawiać, udzielić wsparcia i poznać wspaniałe historie. Seniorzy uczą się w Kawiarence angielskiego, grają w planszówki i zawierają przyjaźnie. Do Kawiarenki można dołączyć także jako wolontariusz i nieść wsparcie i radość seniorom. Wystarczy napisać zgłoszenie na [email protected]. Każda pomoc się przyda, zwłaszcza że jest to miejsce, które tę pomoc ma nieść, nawet w najdrobniejszych sprawach życia codziennego.