Stop agresji drogowej. Tak jeżdżą kierowcy w Toruniu [wideo]

- Apelujemy też do pieszych o zachowanie ostrożności podczas korzystania z przejść - mówi podkom. Remigiusz Rakowski. - Ciemne ubranie, kaptur na głowie, słuchawki na uszach czy korzystanie z telefonu komórkowego to elementy, które zmniejszają naszą uwagę i czujność, a w rezultacie mogą doprowadzić do tragedii.