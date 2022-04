Toruń. Młyn Wiedzy wypuścił balon stratosferyczny

Sprzed Młyna Wiedzy wystartowała dzisiaj misja stratosferyczna, która wyniosła eksperymenty przygotowane przez uczniów oraz testową kapsułę wypełnioną elektroniką, która została przygotowana podczas hackatonu. Podobne misje wystartują niebawem w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Działanie zrealizowane jest w ramach projektu "NEAR SPACE: Faster and Further", dofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki.