Toruń. Na Rubinkowie powstaje nowa pływalnia - będą w niej dwa baseny

Toruń. Na Rubinkowie powstaje nowy basen

Drugi z basenów będzie rekreacyjny, o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Znajdą się w nim atrakcje: parasol wodny, masaż wodny i masaż powietrzny stóp. Oprócz basenów, przy Dziewulskiego powstaje całe zaplecze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - Budynek zostanie wyposażony m. in. w system sterowania BMS oraz instalację fotowoltaiczną - dodaje Małgorzta Litwin.

Toruń. Basen na Rubinkowie dostosowany dla niepełnosprawnych

Toruń. Basen na Rubinkowie będzie kosztował ponad 14 milionów

- Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki decyzji Rady Miasta Torunia o zwiększeniu środków na ten cel do 14,5 mln zł, ponieważ ze względu na wzrost cen i inflację oferty złożone w pierwszym przetargu przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie miasta. W drugim przetargu wygrała oferta spółki BUD-EKO opiewająca na 14,35 mln zł - przekazują urzędnicy z toruńskiego ratusza.

Odbiory inwestycji mają zakończyć się latem przyszłego roku, aby od 1 września 2024 r. dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Nr 19 mogły już korzystać z pływalni. - Do tej pory starsi uczniowie dojeżdżali na basen przy ul. Hallera lub do SP nr 18, ale nie wszystkie dzieci mogły z nich korzystać, bo to są baseny sportowe i głębokie. Dzięki nowej pływalni będą miały rehabilitację na miejscu - podsumowuje Małgorzta Litwin.