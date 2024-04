Ruszyła budowa szkoły przy ulicy Grasera na Jarze

Ruszyli planowo

- Przekazaliśmy Balzoli teren, jest on już zagrodzony i oznakowany - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia. - Zgodnie z zapowiedziami wykonawca szybko rozpoczął prace. Aktualnie trwa wycinka drzew, by można było niebawem zrobić wykop i wylać fundamenty. Pogoda dopisuje, inwestycja rozpoczęła się planowo i mamy nadzieję, że żadnych opóźnień nie będzie.

Na placu, na którym ma powstać szkoła (przylega on do istniejącego już przedszkola) rozpoczęły się już prace.

Odważna deklaracja

To ważne, bo dzieci i rodzice mieszkający na Jarze bardzo tej szkoły i oddziału przedszkolnego potrzebują. Teoretycznie w umowie z Balzolą podano termin zakończenia prac 3 października 2025 roku. Jest jednak duża szansa, że szkoła zostanie oddana do użytku wcześniej, by można było z niej korzystać już od początku przyszłorocznego roku szkolnego. Tak było przy okazji budowy Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej na lewobrzeżu, gdzie wykonawca, firma Strabag, miał czas na oddanie budynku do końcówki listopada tego roku, a obiecał, że wyrobi się do końca czerwca. Balzola nie chce być gorsza.