Toruń. Najlepsze licea w Rankingu Perspektyw 2024. Sprawdź, gdzie warto się uczyć

Ranking liceów

Perspektywy przy tworzeniu rankingu najlepszych szkół średnich analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246). By szkoła była zakwalifikowana do rankingu, musiało w niej zdawać maturę minimum 12 osób. Drugi warunek to średnie wyniki z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Warto przypomnieć, że w głównym Rankingu LO Perspektywy 2024 licea zostały ocenione według trzech kryteriów i ich wag procentowych. To sukcesy w olimpiadach 25 proc. , matura - przedmioty obowiązkowe 30 proc. oraz matura - przedmioty dodatkowe 45 proc. Wśród sklasyfikowanych w rankingu placówek są również te z Torunia.