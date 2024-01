Ranking Perspektywy 2024. ULO w Toruniu czwartym najlepszym liceum w Polsce

Dyrektor ULO dodaje, że, mimo wysokiego miejsca w tegorocznym zestawieniu, w planach są projekty, mające zapewnić szkole jeszcze lepsze wyniki.

- ULO powstało, by wyjść na przeciw potrzebom zdolnych uczniów. Współpraca z UMK przygotowuje ich do bycia pełnoprawnymi studentami. Zajęcia organizowane z uniwersytetem stanowią o wyjątkowości naszej szkoły. Nadal mamy jednak ambicje na więcej. Mamy już pomysły na kolejne projekty, dzięki którym chcemy stworzyć centrum intelektu w skali kraju. Dziś ukazał się także ogólnopolski ranking szkół uniwersyteckich, w którym zajęliśmy pierwsze miejsce i naszym celem jest, żeby we wszystkich rankingach być najwyżej.