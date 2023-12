Toruń. Niebawem nad Martówkę pójdziemy wyremontowanymi schodami

Schody w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu prowadzące na błonia nad Martwą Wisłą wymagają remontu od. Są zniszczone, co jest niebezpieczne dla korzystających z nich spacerowiczów.

Przypomnijmy, że w 2021 roku schody były przedmiotem afery. Najpierw we wrześniu 2020 roku wymalowali je na wiele kolorów studenci Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Swoje dzieło nazwali: „Artystyczna aranżacja schodów w parku na Bydgoskim Przedmieściu”. Na jego wykonanie dostali 2500 zł z miejskiego funduszu mikrowsparcia za rok 2020. Powstała, jak pisali autorzy tego szczególnego muralu, „abstrakcyjna kompozycja barwna, nawiązująca do pejzażu, tworząca od dołu przestrzeń wypełnioną ciepłymi odcieniami brązu i ugru, a od góry chłodnymi walorami błękitu”. Za tym opisem kryło się pomalowanie pionowych powierzchni stopnic schodów różnokolorowymi farbami.

Od początku jednak było wiadomo, że dzieło długo nie przetrwa. Nikt bowiem nie skonsultował ich pomalowania miejskim konserwatorem zabytków. Ten był bezlitosny i kazał malowidło zmyć do połowy kwietnia 2021, na co wydano kolejne pieniądze (1230 zł brutto) z miejskiej kasy. Bezpieczeństwa jednak to nie poprawiło, stopnie wciąż były w fatalnym stanie.