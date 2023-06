Toruń. Niedziela edukacyjna i powitanie nowych zwierząt w Ogrodzie Zoobotanicznym

- Do tej pory nowe gatunki dołączały na wybiegi, które istniały już wcześniej - przykładowo pandy rude trafiły na wybieg, na którym są już mundżaki. Teraz dostaliśmy jednak środki na nową inwestycję, więc zagospodarowaliśmy teren przed budynkiem ptaszarni tworząc wybieg dla zwierząt z Ameryki Południowej. Jeśli sprowadzamy nowe gatunki, to takie, które nie są zbyt popularne. O ostronosy białonose staraliśmy się bardzo długo i jesteśmy teraz jednym z zaledwie dwóch ogrodów w Polsce, który posiada ten gatunek. Mamy 10-miesięcznego samca z zoo w Brunszwiku oraz kilka miesięcy starszą samicę z czeskiej Jihlavy. Ostronosy dogadują się ze sobą bardzo dobrze i to rokuje na przyszłość. Europejskie ogrody zoologiczne już teraz ustawiają się w kolejce po ewentualne potomstwo - jeszcze go nie ma, ale już tworzy się lista chętnych. Drugi nowy gatunek to mary patagońskie, zającokształtne kopacze. Otrzymaliśmy dwie samice, ale okazało się, że jedna z nich była w ciąży i urodziła młode. W tej chwili mamy więc trzy mary, w tym bardzo rozkosznego malucha, który na pewno będzie dużą atrakcją - powiedziała Beata Gęsińska, dyrektorką Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.