Toruń. Oficjalnie otwarto nową część Centrum Sztuki Współczesnej. Kosztowała ponad 20 milionów

Na pierwszym piętrze powstała pracowania "brudna", w której będą odbywać się różne zajęcia artystyczne np. malarskie czy rzeźbiarskie. Oprócz tego, na kolejnych piętrach znalazły się pomieszczenia biurowe, magazyny dzieł sztuki, a także ciemnia fotograficzna, która umożliwi zajęcia z wykorzystaniem fotografii analogowej.

- Nowy budynek rozwiązuje problemy, o których mówiliśmy od początku, czyli brak magazynów i przestrzeni edukacyjnej. Zajęcia edukacyjne odbywały się do tej pory w przestrzeni wystawienniczej, którą zaadoptowaliśmy na potrzeby edukacji. Tak samo dzieła sztuki były przechowywane w miejscu, które specjalnie zaadaptowaliśmy do tego, żeby spełniało wymogi, ale nie było do tego przeznaczone. To dla nas ogromna zmiana i ułatwienie - mówi Anna Kompanowska z Centrum Sztuki Współczesnej.