Toruń. Pan Tomasz swój serwis prowadzi od niemal 40 lat, klientów wciąż ma sporo

W pawilonie przy Kościuszki swój punkt ma od 1985 roku. Wcześniej przez 5 lat pracował w serwisie AGD przy Piernikarskiej, gdzie zaczynał naukę naprawy sprzętów. W końcu podjął decyzję o założeniu swojej działalności. Mimo upływu lat, na brak zajęcia pan Tomasz nie narzeka.

- Praca często mi zabiera czas od rana do wieczora. Ale to już nie jest tak jak kiedyś, że dużo pracy oznacza dużo pieniędzy - przyznaje. - Naprawiałem to tak 10,15 lat temu. Dzisiaj rozbieram, szukam w internecie części, mija cały dzień i składam z powrotem. Na tym się kończy, bo klientom często nie opłaca się naprawa, jeśli kosztuje np. 70 zł, a nowy sprzęt 100 zł.