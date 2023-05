Toruń. Oto zarobki i majątek prezydenta Michała Zaleskiego! Dochód wyższy niż przed rokiem

Prezydent miasta, jak inni samorządowcy, zobowiązany jest co roku składać oświadczenie majątkowe do końca kwietnia. Oświadczenie Michała Zaleskiego, w którym raportuje swoje roczne dochody, posiadane oszczędności, nieruchomości i ruchomości właśnie upublicznione zostało w urzędowym BIP-ie. Oto szczegóły.

Ile zarobił prezydent Michał Zaleski przez rok?

Jakie oszczędności posiada prezydent? W jakich akcjach ulokował pieniądze?

Ile są warte nieruchomości i samochody prezydenta Michała Zaleskiego?

Jakie auta trzyma samorządowiec w garażu? To dwa samochody i oba stanowią wspólnotę majątkową z żoną. Pierwszy to volkswagen T-Cross (rocznik 2020) o wartości 83 tys. 400 zł. Drugi to volvo model S 60 (rocznik 2005), który warty jest 11 tys. zł.

Prezydent Torunia ma cztery karty kredytowe, ale żadnych zobowiązań nie spłaca

Jaka była sytuacja finansowa prezydenta rok wcześniej? Niższe dochody, mniejsze oszczędności

Sytuacja finansowa prezydenta Torunia poprawiła się w stosunku do roku wcześniejszego. Skąd to wiemy? Cofnęliśmy się pamięcią do oświadczenia majątkowego, które złożył w roku ubiegłym, dokumentującego dochody osiągnięte w 2021 roku. Jakie one były?