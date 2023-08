Toruń. Pawilony nad Wisłą niemal zakończone, ale otwarte będą w przyszłym roku

Pawilony na Bulwarze. Miasto zleca projekt zieleni

W opracowaniu prof. Kadłuczka proponował, żeby ściany pawilonów zostały obłożone nie drewnem, ale materiałem, kolorystycznie nawiązującym do czerwieni murów. Poza tym, metalowo-drewniane balustrady tarasów widokowych, miałyby być zastąpione innymi, przezroczystymi. Same pawilony miałaby być obsadzona właśnie zielenią. Ekspertyza kosztowała 67 tysięcy złotych.

Toruń. Kiedy pawilony będą gotowe?

Prace budowlane nad pawilonami mają zakończyć się do końca sierpnia. Zaawansowanie inwestycji to, jak przekazują urzędnicy, 95 procent. - Pod koniec sierpnia budująca pawilony firma Kułaczkowski chce je zgłosić do odbioru technicznego. Do zamontowania zostały balustrady wokół tarasów na dachach pawilonów - przekazuje Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.