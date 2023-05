Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach [zdjęcia]

Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. Jest to ogromne przeżycie dla całej rodziny. Przygotowania do tej niezwykłej chwili rozpoczynają się we wrześniu. Specjalne nauki głoszone są w kościele. W szkołach na lekcjach religii pierwszokomunijne dzieci uczą się modlitw i rozumienia wagi sakramentu, który mają przyjąć.

Prezent na komunię

To jest spory dylemat. Najważniejszą chwilą w trym dniu jest przyjęcie po raz pierwszy Komunii Świętej. Wiadomo jednak, że dzieci czekają również na prezenty. Wiele z nich otrzymuje Pismo św. oraz medaliki i inne dewocjonalia. Co kupić na prezent? Propozycji jest wiele. Pamiętajmy jednak, że nieco inny musi być prezent dla dziewczynki, a inny dla chłopca. Uroczystość z roku na rok staje się coraz bardziej komercyjna, a rodzice i chrzestni prześcigają się w dawaniu dzieciom coraz droższych i bardziej wymyślnych podarunków. Jaki więc prezent dać na komunię? Coraz więcej osób decyduje się na to, by po prostu włożyć do koperty odpowiednią kwotę, a tym samym decyzje co do zakupu konkretnego przedmiotu pozostawia rodzicom i samemu dziecku.