Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii na Jarze [zdjęcia]

W tym gronie spora część to uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 w Toruniu. Ale nie tylko. Dla wszystkich jednak ta sobota jest wyjątkowym dniem. Podobnie zresztą jak dla ich rodziców, krewnych i wychowawców. Przygotowania były długie, ale zakończone pięknym finałem. Części wydarzeń towarzyszył fotoreporter "Nowości".

W sobotę, 27 maja, do Pierwszej Komunii Świętej przystępowały dzieci z osiedla Jar w Toruniu, w parafii św. Andrzeja Apostoła. Uroczystości odbywały się w dwóch grupach . - Łącznie do Pierwszej Komunii Świętej przystępuje u nas 68 dzieci - mówi nam ksiądz Łukasz Skarżyński, proboszcz tej parafii.

Nowe osiedle i młoda parafia. Ale jaka już zgrana!

Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła jest stosunkowo młoda. Została powołana do życia przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego 9 listopada 2016 roku. Swoim zasięgiem obejmuje osiedle Jar. Przypomnijmy, że do parafii należą takie ulice jak: Forteczna, Freytaga, Grasera, Heweliusza, Hubego, Łysomicka, Strobanda i Watzenrodego.

Pierwszym proboszczem został (i rolę te pełni do dziś) wspomniany wyżej ksiądz Łukasz Skarżyński. To wyjątkowo energiczny i serdeczny kapłan, doceniany przez parafian. Z pomysłami, zaangażowany, często w biegu. Gdy w czwartek prosimy o informacje dotyczące Pierwszej Komunii Świętej, akurat jest... w drodze do Częstochowy. Ale nie odmawia, przekazuje najważniejsze dane.