Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Antoniego w Toruniu na Wrzosach!

Majowe komunie

Maj tradycyjnie jest okresem, w którym odbywają się pierwsze komunie święte. Z założenia przez cały ten okres powinna towarzyszyć nam wspaniała pogoda. W praktyce jednak dopiero ten weekend jest w pełni ładnym i ciepłym, co dla dzieci na Wrzosach idealnie połączyło się z Pierwszą Komunią Świętą. Niezwykle ważne dla nich przeżycie pozwoliło im w pełni uczestniczyć w komunijnej uroczystości. Tym samym dopełniły się wielomiesięczne przygotowania zarówno parafii, jak i rodziców oraz dzieci.

Pierwsza Komunia Święta na Wrzosach

Quad czy rower?

Tradycją jest, że dziecko idące do Pierwszej Komunii Świętej otrzymuje specjalne prezenty od zaproszonych członków rodziny. Wśród podstawowych, stricte religijnych prezentów znajdują się różne dewocjonalia, a także Pismo św. i medaliki. Oprócz nich jednak pojawiają się bardziej komercyjne, świeckie podarunki. Jeszcze kilka dekad temu stanowiły one jedynie dodatek w postaci np. zegarka. Teraz jednak odgrywają one znacznie istotniejszą rolę. Coraz częściej pojawiają się droższe prezenty - rowery (popularne od kilkunastu lat, jednak teraz zdecydowanie droższe niż kiedyś), a nawet tak wymyślne jak quady czy laptopy. Tu wybór często zależy od możliwości rodziców. Dodatkowo, członkowie rodziny zaproszeni na uroczystość w kopertach dają dziecku pieniądze.