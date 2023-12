Toruń. Polacy i Ukraińcy razem na Boże Narodzenie. "Wszyscy potrzebujemy nadziei i radości"

Centrum Integracji Łącznik przy ul. Podmurnej to jedno z wielu miejsc w Toruniu, gdzie praktycznie przez cały grudzień trwa prawdziwy festiwal okołoświątecznych wydarzeń. Maraton zaczyna się od warsztatów pieczenia pierników i lepienia pierogów, a kończy kilkoma (tak!) wigilijnymi spotkaniami. We wszystkich tutaj uczestniczą ukraińskie i polskie dzieci oraz dorośli obu nacji.

Setki dzieci i dorosłych na Boże Narodzenia. Polacy i Ukraińcy świętują razem w Toruniu

-O ile robienie pierniczków było miłe, to jednak dzieciakom jest dobrze znane. Hitem okazała się nauka lepienia pierogów - opowiada Anna Lamers. I dodaje, że przy takich okazjach z największą radością można obserwować, jak naturalnie integrują się dzieci. Nawet, jeśli o coś się posprzeczają itd., to nadal współdziałają.

Dom Polsko-Ukraiński z nieocenioną Tatianą Dembską i jej Fundacja Dobra dla Dobra, Centrum Placówek Opiekuńczych "Młody Las" w Toruniu i Alla Stolińska z Fundacja Ludzie Na Ziemi, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Eco-Dom, Fundacja Pro Omnis i Rafał Grabowski. Toruńskie Centrum Usług Społecznych - wyliczać organizatorów spotkań można by jeszcze długo. To doprawdy tylko ułamek - są przecież jeszcze wspaniałe grona pedagogiczne i rady rodziców w toruńskich szkołach.

Podobnych spotkań, jak te warsztaty, było i będzie jeszcze w grudniu wiele. I to w różnych miejscach w Toruniu, organizowane przez wiele fundacji czy stowarzyszeń. Były wspólne kolędowania, podczas których śpiewano polskie i ukraińskie kolędy. Było łamanie się opłatkiem, w wcześniej - mikołajki. Było przygotowywanie Szlachetnej Paczki ukraińskimi i polskimi siłami.

Społecznicy pomagający Ukraińcom z obawą o nowy rok. Kiedy wojewoda ogłosi konkursy?

W Centrum Integracji Łącznik dzięki pieniądzom z konkursów dziesiątki dorosłych Ukraińców uczyły się i uczą języka polskiego. Lektorami są tutaj Artur Nowak, polonista z I LO oraz emerytowani poloniści Elżbieta Napierska (SP 7) i Edmund Oberlan (UMK). Dzięki tym pieniądzom też nieprzerwanie działa świetlica.

- Nauka języka polskiego i świetlica to fundamenty naszej działalności. Niestety, podobnie jak inne NGOS-y w nowy rok wkraczamy z obawą. Urząd Wojewódzki dotąd nie ogłosił nowych konkursów na rok 2024. Czy uczyni to nowy wojewoda? Wszyscy liczymy w Toruniu, że tak i że stanie się to szybko. Bez finansowania z wojewódzkiego budżetu wiele cennych działań może nie przetrwać - podkreśla Anna Lamers.

WAŻNE. Boże Narodzenie katolików i prawosławnych. Kiedy dokładnie?