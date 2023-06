Toruń. Policyjny dron w akcji. Tak wykrył trzynaście wykroczeń na Szosie Lubickiej [wideo]

Policyjny dron w akcji

W czasie akcji funkcjonariusze ujawnili 13 wykroczeń w ruchu drogowym. Ci, którzy nie stosowali się do zasad, musieli liczyć się z konsekwencjami.

Policjanci swoje działania związane z kontrolą zachowania kierowców i pieszych będą kontynuować, by nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Przypominamy, że za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej taryfikator przewiduje mandat w wysokości 500 złotych oraz 15 punktów karnych.