Toruń. Rusza nabór do kolejnych mieszkań wspomaganych. Kto może się zgłosić i jak to zrobić?

Nabór do kolejnych mieszkań wspomaganych

W poniedziałek, 1 kwietnia oficjalnie ruszył nabór do mieszkań wspomaganych. Ma trwać on przez resztę roku. Aby móc wziąć udział w projekcie, należy:

Decyzja o przyznaniu miejsca w mieszkaniu wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Podstawą wydania decyzji jest wywiad środowiskowy przeprowadzony w aktualnym miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Na tej podstawie naliczane są także indywidualnie opłaty, które uczestnik projektu wnosi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt pod numerami telefonu: 501 941 489 lub 56 655-06-77.

Ubiegłoroczne mieszkania chronione i wspomagane

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Toruniu oddano do użytku mieszkania chronione i wspomagane. W sierpniu przy ul. Bydgoskiej 74 przekazano klucze do 12 mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczych oraz osób wychodzących z kryzysu bezdomności. W listopadzie mieszkania chronione przy ul. Podgórskiej 2 przekazano seniorom w ramach programu „Aktywny senior”. Sześć osób zamieszkało w trzech mieszkaniach. W grudniu natomiast dziesięć osób odebrało klucze do nowych mieszkań wspomaganych w kamienicy przy ul. Mickiewicza 57. Zamieszkali tam seniorzy, w tym małżeństwa. Cały czas w Toruniu tworzone są tego typu miejsca, by osobom potrzebującym pomocy, tę pomoc zapewnić.