Toruń. Strażnicy miejscy poszukiwani! Ile zarobią "życzliwi obywatelom"? Podano zarobki i dodatki

Straż miejska w Toruniu

Strażnicy w Toruniu poszukiwani. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci?

To jednak nie wszystko. Straż Miejska w Toruniu oczekuje określonych cech osobowościowych u kandydatów. Jakich? Odporności na stres, poczucia odpowiedzialności, zdecydowania i samodzielności w działaniu, życzliwości w kontaktach z obywatelami, ale też kolegami i przełożonymi, cierpliwości, terminowości oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jakie zarobki dla strażnika w Toruniu? Na jakie dodatki może liczyć?

Co jeszcze? Gwarantowany jest dostęp do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach oraz wszelkie korzyścią dla pracownika płynące z faktu, że w Straży Miejskiej istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Są to m.in. dofinasowania do wakacyjnego wypoczynku dzieci czy wczasów pracowników, pożyczki na remont czy zakup mieszkania, świadczenia z okazji świąt.