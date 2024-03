Gdzie jesteś, Kasiu? Poszukiwania Katarzyny Wojnarowskiej zaginionej w Elgiszewie przekazano do Warszawy

Katarzyna Wojnarowska zaginęła w Elgiszewie (powiat golubsko-dobrzyński) 28 stycznia 2024 roku. Dotąd poszukiwania prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu, przy wsparciu wielu innych służb. Jednak w poniedziałek (4 marca) rzeczniczka tej komendy przekazała "Nowościom", że poszukiwania właśnie przekazano do Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego w Starych Babicach.

Co z zaginioną Kasią?

- Chcemy przekazać, że zostało zrobione i sprawdzone absolutnie wszystko, co możliwe. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju. Służby i organizacje ochotnicze wykonały 300 procent normy - podkreśla siostra zaginionej Katarzyny Wojnarowskiej w mediach społecznościowych. Dodając, że: "Robimy wszystko, co możemy. Szukamy. Czekamy".

W specjalnym poście siostra dziękuje też wszystkim, którzy pomagali i pomagają w poszukiwaniach. Lista jest naprawdę długa. To nie tylko policjanci, strażacy PSP i OSP, leśnicy, grupa poszukiwawcza Bizon z Solca Kujawskiego czy WOPR, ale także liczne organizacje poszukujące zaginionych, media, tysiące internautów . A wreszcie - sama Osada Karbówko w Elgiszewie. To tutaj właśnie ostatni raz widziana była 41-letnia warszawianka.

Zostawiła telefon i dokumenty. Wyszła z pokoju w Osadzie Karbówko i zaginęła

Katarzyna Wojnarowska przyjechała pod koniec stycznia do Osady Karbówko na spotkanie z pewnym mężczyzną. Oboje wynajęli sobie tutaj pokoje.

Osada Karbówko w Elgiszewie (gmina Ciechocin) położona jest blisko Drwęcy. To nie tylko hotel, ale i szeroka oferta rekreacyjna i gastronomiczna. Teren całego ośrodka jest rozległy, ale i jednocześnie dość gęsto usiany kamerami. Co widać na nagraniach z 28 stycznia? Kryminalni i śledczy nie zdradzają tego mediom - dla dobra postępowania.

Z tych samych powodów nie jest ujawniana treść zeznań, które złożył już mężczyzna. Ten, z którym 41-letnia warszawianka umówiła się w Elgiszewie. Co ważne, nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń ze strony służb, by brano pod uwagę wątek kryminalny. W sprawie nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów.

Policja w marcu: "Kontynuujemy poszukiwania w terenie. Sprawdzamy wszystkie sygnały"

Jak sytuacja wygląda obecnie? - Przeszukiwaliśmy teren zaginięcia i przyległy. Policjanci sprawdzali też spływające sygnały. Do tej pory jednak wszystkie te działania nie pozwoliły ustalić miejsca pobytu zaginionej. Teraz poszukiwania przekazane zostały do KPP dla powiatu warszawskiego zachodniego w Starych Babicach - mówi w poniedziałek (4 marca) "Nowościom" st. sierż. Marzena Wróblewska, oficer prasowy policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Strażacy: "Stan wody w Drwęcy wciąż jest wysoki, ale poszukiwania na wodzie są możliwe"

- Stan wody w Drwęcy obecnie jest na pograniczu ostrzegawczego i alarmowego. Przy takim poziomie wody poszukiwania są jednak dla nas możliwe do realizacji - mówi nam 4 marca mł. bryg. Dawid Tarkowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Dodajmy, że intensywne poszukiwania nadal prowadzi rodzina Katarzyny Wojnarowskiej. To, co zrobić każdy, to udostępnianie plakatu ze zdjęciem i rysopisem zaginionej.

WAŻNE. Rysopis zaginionej Katarzyny Wojnarowskiej i apel policji