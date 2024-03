Toruń. Teren po Metronie zostanie zabezpieczony. Tak wygląda obecnie!

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zachęcił do złożenia oferty cenowej na zabezpieczenie terenu zabudowanego po byłej fabryce Metron. Chodzi o część działki przy Drodze Trzeposkiej 16. Można było składać do poniedziałku 4 marca.

Teren trzeba zabezpieczyć

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do wykonania ogrodzenia ze słupków drewnianych i siatki leśnej, zabezpieczenia istniejących studni polegające na montażu nowych pokryw betonowych i pianowaniu przy pomocy pianki niskoprężnej w celu utrudnienia kradzieży, montażu tablic ostrzegawczych, usunięcia uszkodzonych szyb w ramach okiennych i montażu płyty OSB zabezpieczającej w drzwiach wejściowych. Będzie musiał się z tym uporać w ciągu czterech tygodni od momentu przekazania placu budowy.

Do 30 kwietnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu przeprowadzi kwalifikację wojskową dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego.

Miasto woli dmuchać na zimne. Niezabezpieczone tereny powodują spore zagrożenie. Przypomnijmy, że na terenie Metronu od strony ulicy Targowej we wrześniu 2023 roku wybuchł pożar po tym, jak złomiarze wypalali kable, by pozyskać miedziane przewody i zarobić na ich sprzedaży. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się, że tereny po fabryce były często "odwiedzane" przez nieuprawnione do tego osoby.