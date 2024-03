W Toruniu trwają kwalifikacje wojskowe. Młodzież poznaje swoje kategorie

Komisja wojskowa w Toruniu

Swoją kategorię wojskową już od 1 lutego poznają mieszkańcy powiatu toruńskiego. W ich przypadku kwalifikacje potrwają do 11 marca i odbywają cię w Centrum Targowym PARK. Od 6 marca do 30 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przewidziano kwalifikacje dla torunian, a od 12 marca d0 28 marca w Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim dla mieszkańców tego miasta i okolic.

Celem kwalifikacji nie jest, oczywiście, pobór do wojska, a jedynie wprowadzenie danych do ewidencji oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Obecnie dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2005 roku, czyli dziewiętnastolatków, oraz z roczników 2000 - 2004, którzy dotąd nie mieli ustalonych kategorii wojskowych. Mogą też zgłosić się ochotnicy - osiemnastolatkowie oraz osoby starsze, do 60 lat (rocznikowo), którym z jakichś przyczyn wcześniej nie ustalono kategorii.