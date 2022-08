Toruń. Turniej Miast w Szachach Błyskawicznych w Hard Rock Pubie Pamela

O Turnieju Miast w Szachach Błyskawicznych, który odbył się w Hard Rock Pubie Pamela opowiedział tryumfator klasyfikacji indywidualnej zawodów - Przemek Szmidt:

- Zawody przerosły oczekiwania wszystkich uczestników i kibiców. Mega ciekawa formuła sprawiła, że walka o pierwsze miejsce trwała do ostatnich sekund turnieju. Wielkie gratulacje dla drużyny Fordon Bydgoszcz. My niezmiernie cieszymy się z wywalczonej drugiej pozycji. Toczyliśmy zacięty bój do końca, zarówno z Fordonem jak i z drużyną toruńską. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Wielkie podziękowania należą się organizatorom zawodów. Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia - Marek Kubicki.