Toruń. Ubrania marki Lavard oszukane, bo bez wełny! Kara UOKiK. Sklepy ma też w Toruniu i regionie

Trudno w takie fałszowanie produktów uwierzyć, tym bardziej że Lavard to znana marka, posiadające sieć sklepów w całym kraju. "Lavard Toruń to elegancka marka odzieżowa, która sprzedaje części odzieży dla miłośników stylu i klasy. Sklep Lavard w centrum handlowym Bielawy oferuje Państwu najwyższą jakość produktów w wyjątkowych cenach" - tak reklamuje się sklep w centrum handlowym przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu.

Nie do wiary? A jednak! W męskich marynarkach czy spodniach, w których - według deklaracji producenta i składzie podawanym na etykietach - miało być nawet od 50 do 60 procent wełny.... czasem nie było jej wcale! Ubrania wykonano z wiskozy i poliestru.

UOKiK: konsumenci oszukiwani, bo wełna była jedynie na etykiecie

Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez inspektorów Inspekcji Handlowej w sklepach w całej Polsce. Chodziło o marynarki, garnitury i spodnie garniturowe, koszule. Badania przeprowadzili pracownicy akredytowanego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. Sprawdzali, czy prawdziwe są deklaracje producentów, np. o ilości wełny, bawełny, poliestru.

Szokujące przykłady nieprawidłowości: zero wełny zamiast 60 procent!

Jak podaje UOKiK, a upublicznił całą tabelę przykładów ze szczegółami, niektóre zafałszowania składu ubrań były wręcz szokujące.

Np. marynarka Amidio Lavard (kod wyrobu 46037) miała zawierać - według deklaracji producenta - 50 procent wełny. Nie miała jej jednak wcale! Wykonano ją z wiskozy i poliestru z domieszką elastynu. Jeszcze gorzej było w przypadku spodni tej marki typu Chinos Nos Lavard (kod wyrobu 64988) - one miały zawierać 60procent wełny i też nie zwierały jej w ogóle.

-Prezes UOKiK w wydanych decyzjach stwierdził, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego składu ubrań i nałożył na przedsiębiorców kary finansowe: Polskie Składy Odzieżowe (Lavard) 3 830 838 zł, Lord 213 478 zł. Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębiorcy będą musieli opublikować na swoich stronach internetowych informacje o decyzjach Prezesa UOKiK. Dodatkowo takie oświadczenie pojawi się w sklepach stacjonarnych Lavard. Decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu - podał urząd w komunikacie.