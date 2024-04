Toruń. Naciągnęli na wielkie pożyczki prywatne osoby. Tylko Mariettę O. sąd uniewinnił

Troje na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Toruniu

Najsurowsza kara dla Piotra G., recydywisty - bezwzględne więzienie

Miłosz M. uznany został za winnego 3 oszustw. On skazany został na 10 miesięcy więzienia, ale w zawieszeniu na dwa lata próby. Poza tym objęty został dozorem kuratora i zobowiązany do podjęcia legalnej pracy zarobkowej. On do zwrotu ma 49 tys. zł.

Ale, uwaga. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny i spodziewane są apelacje. Wnioski o pisemne uzasadnienia orzeczenia złożyli już: prokuratura, jeden z oskarżycieli posiłkowych (pokrzywdzony pożyczkodawca) oraz obrońcy Piotra G. i Miłosza M. (obaj to prawnicy z Poznania).

Poznaj ciekawe grupy lokalne na Facebooku: