Toruń. W Bibliotece Uniwersyteckiej można oglądać wystawę wyjątkowych pocztówek

Ilustracje Szancera w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK

Ekspozycja, przygotowana przez pracowników Gabinetu Zbiorów Graficznych BU, upamiętnia 50. rocznicę śmierci artysty. W zbiorze biblioteki, oprócz wystawionych pocztówek, znajduje się jeszcze 140 tysięcy innych kart pocztowych, co jest największą tego typu kolekcją publiczną w Polsce.

Szancer przyszedł na świat 12 listopada 1902 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny, mającej żydowskie korzenie. Od najmłodszych lat pobierał lekcje rysunku u Leonarda Strojnowskiego. Później studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także we Włoszech i Francji. Po wojnie był kierownikiem artystycznym i twórcą ilustracji z okładek czasopisma "Świerszczyk". Tworzył także do "Płomyka". Ilustracje autorstwa Szancera znalazły się w około 300 książkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. "Akademia Pana Kleksa", "O Janku, co psom szył buty", "Pan kotek był chory", "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" - to tylko niektóre z tytułów, które ilustrował.