Toruń. Wielką pasję Kacpra rozpoczął... prezent pod choinkę. Dzięki niemu dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski!

Od prezentu pod choinkę do wielkiej pasji i sukcesów

- Pierwszy model dostałem na Boże Narodzenie jak miałem niecałe sześć lat - wspomina Kacper. - Pojechaliśmy na jakieś lokalne zawody, to było w 2017 roku, i tak to się zaczęło.

- Bardzo szybko mnie to też wciągnęło, dołączyłem do syna i też zacząłem startować - dodaje jego tata.

Na czym polega ta dyscyplina? Zasady są mocno skomplikowane. Zawody najczęściej trwają trzy dni. Pierwszego są treningi, potem kwalifikacje, a na koniec finały. W zależności od miejsca zajętego w kwalifikacjach zawodnicy trafiają do finału A, B, C, itd. W finale są rozstawieni jak w Formule 1, wygrywa oczywiście ten, który dojeżdża pierwszy do mety. Rywalizacja jest dość spora, bo w klasie, w której startuje Kacper, startuje średnio 70 zawodników. Mistrzostwa Polski składają się z rund. Torunianin w ostatnich dwóch krajowych czempionatach juniorów okazał się najlepszy zarówno w rywalizacji letniej, jak i halowej. To jednak tylko ułamek jego trofeów. Po siedmiu latach, Kacper zgromadził tyle medali, że rodzina nawet nie wie, ile ich jest.