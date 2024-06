Wilfredo Leon w Piernikowej Alei Gwiazd. Słynny siatkarz odsłonił Katarzynkę [zdjęcia]

Przez lata regułą było, że kolejne piernikowe tabliczki z autografami są odsłaniane przez dwójkę laureatów. W tym roku stało się inaczej - aktor Krystian Pesta został uhonorowany już w sobotę, natomiast Wilfredo Leon na takie wyróżnienie musiał poczekać dwa dni dłużej. Siatkarz zdecydowanie jest jednak usprawiedliwiony i nie dziwi, że do Torunia przyleciał z małym opóźnieniem.

Jeszcze w niedzielę filar naszej kadry walnie przyczynił się do tego, że Polacy w słoweńskiej Lublanie bez problemów rozprawili się z Kubą 3:0. Po meczu Wilfredo Leon miał w planach podróż do Torunia - w poniedziałkowe popołudnie Toruńska Agenda Kulturalna zapewniała media, że konferencja prasowa z przyjmującym na pewno się odbędzie, ale dziennikarze muszą pamiętać, że bohater wieczoru może się spóźnić, gdyż najpierw musi w ogóle dotrzeć do Polski.