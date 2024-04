Toruń. Wiemy kiedy ruszy nowa szkoła na Jarze! Jest już konkretna data. Tak będzie wyglądała!

Kto wybuduje nową szkołę na Jarze?

Co znajdzie się w szkole?

Odważna deklaracja Balzoli

- Czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy - wyjaśnił Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia. - Oczywiście cały czas będziemy poszukiwać pieniędzy na realizację drugiego etapu.

Teoretycznie w umowie podano termin zakończenia prac 3 października 2025 roku. Pamiętający to, co stało się przy okazji budowy Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej (wykonawca, firma Strabag, miał czas na oddanie budynku do końcówki listopada tego roku, a obiecał, że wyrobi się do końca czerwca) Michał Zaleski i Sławomir Wiśniewski delikatnie zasugerowali, że dobrze by było, gdyby podobnie stało się w przypadku szkoły na Jarze.